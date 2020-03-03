В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 5 - 7 градусов
Днем 3-го, с 4 по 8 марта в Армении ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.
В ближайшие дни днем 3-го, с 4 по 8 марта температура воздуха на территории Армении постепенно повысится на 5 - 7 градусов, ветер юго-западный – 3 - 8 м / сек.
В Ереване днем 3-го, с 4 по 8 марта осадков не будет.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 03.03-22:02 Президент МОК призвал спортсменов "на всех парах" готовиться к Олимпиаде в Токио
- 03.03-21:49 Глава ВОЗ заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа
- 03.03-21:03 «5-звездочный карантин»: мировая пресса ошеломлена методами борьбы властей Армении с коронавирусом
- 03.03-20:49 Премьер Греции назвал Турцию официальным контрабандистом мигрантов
- 03.03-20:34 Бизнесмен Самвел Майрапетян объявлен в розыск
- 03.03-20:33 Главы МИД Армении и Грузии обсудили шаги по предотвращению распространения коронавируса
- 03.03-20:01 Государство Армения отныне должно существовать на планете Земля вечно: Никол Пашинян
- 03.03-19:47 Президент Армении принял представителя Бюро АРФ “Дашнакцутюн”
- 03.03-19:31 Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 995 человек
- 03.03-19:19 Депутат НС Армении призвала Турцию держаться подальше от нагорно-карабахского процесса
- 03.03-18:28 Министр здравоохранения Армении обсудил с иранским коллегой ситуацию с коронавирусом
- 03.03-18:24 В Совете Европы понимают важность предстоящего в Армении референдума: Христос Якумопулос
- 03.03-18:16 Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Баблояна и Бабаяна и направил его в суд
- 03.03-17:57 Девять человек погибли в США из-за торнадо
- 03.03-17:54 Правительство предлагает сократить срок полномочий председателя Высшего судебного совета
- 03.03-17:50 В Великобритании выпустили монету в честь Джеймса Бонда
- 03.03-17:50 Армения получит еще 2000 тестов для выявления нового типа коронавируса
- 03.03-17:46 Отношения между Арменией и Грузией никогда не были лучше, чем сейчас: Пашинян
- 03.03-17:44 Туротрасль в Тбилиси близка к банкротству из-за отмены до 90% броней из-за коронавируса
- 03.03-17:33 Леди Гага раскрыла подробности нового альбома
- 03.03-17:24 У руководителя службы скорой помощи Ирана выявлен коронавирус
- 03.03-17:23 Никол Пашинян и Арчил Талаквадзе подчеркнули важность активного межпарламентского диалога
- 03.03-17:18 Власти Британии представили план на случай пандемии коронавируса
- 03.03-17:12 Тбилисский театр оперы и балета прекратил работу из-за коронавируса
- 03.03-17:07 Французы начали скупать макароны и туалетную бумагу из-за ситуации с COVID-19
14:42, 26.02.2020
Просмотрели 3007 раз Ходжалу. Фальсификации Азербайджана свидетельствами азербайджанцев
19:28, 02.03.2020
Просмотрели 1727 раз Принцесса Кувейта рассказала Анне Акопян о своей пережившей Геноцид армян бабушке- армянке
21:15, 28.02.2020
Просмотрели 1719 раз Очередной самолет с гражданами Армении прибыл в Ереван из Ирана
19:36, 27.02.2020
Просмотрели 1567 раз У погибшего в медицинском центре “Астхик” гражданина Армении не обнаружен коронавирус
15:00, 29.02.2020
Просмотрели 1328 раз Курдская община Армении требует от Турции разрешить адвокатам увидеться с Оджаланом