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В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 5 - 7 градусов

В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится на 5 - 7 градусов

Днем 3-го, с 4 по 8 марта в Армении ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.

В ближайшие дни днем 3-го, с 4 по 8 марта температура воздуха на территории Армении постепенно повысится на 5 - 7 градусов, ветер юго-западный – 3 - 8 м / сек.

В Ереване днем 3-го, с 4 по 8 марта осадков не будет.


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