В Тбилиси состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, состоялась встреча премьер-министра с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Приветствуя премьер-министра Армении, г-жа Зурабишвили высоко оценила дружественные отношения между двумя странами и отметила, что обсужденные на сегодняшних встречах вопросы и инициативы станут новым стимулом для дальнейшего развития и укрепления отношений.

Никол Пашинян отметил, что рад встрече с госпожой Зурабишвили в рамках официального визита в Грузию и возможности обсуждения перспектив дальнейшего углубления и развития отношений между двумя странами. Мне приятно в очередной раз встретиться с Вами. Могу признать, что после нашей первой встречи армяно-грузинские отношения приобрели более позитивное развитие”, - сказал Никол Пашинян, выразив уверенность, что в ходе визита будут обозначены новые возможности развития межгосударственного сотрудничества.

Никол Пашинян и Саломе Зурабишвили обсудили ряд вопросов повестки армяно-грузинских отношений. Затем обсуждения продолжились в рамках официального обеда.