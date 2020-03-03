Суд отложил решение по ходатайствам адвокатов Кочаряна и других бывших чиновников

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян 3 марта постановил отложить решение по ходатайствам адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших чиновников до выяснения существенных обстоятельств и изучения всех имеющихся в деле доказательств. Как передает «Арменпресс», судебное заседание продолжается.

Адвокаты Роберта Кочаряна и проходящих по данному уголовному делу бывших чиновников Армена Геворкяна, Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении их подзащитных и прекращении уголовного дела.

В основе ходатайства защитников лежало известное “Дело семерых”. Уголовное преследование в отношении проходящих по данному делу семи участников (Александр Арзуманян, Акоп Акопян, Григор Воскерчян, Сурен Сирунян, Шант Арутюнян, Мясник Малхасян, Сасун Микаелян) было прекращено согласно статье 300.1.

В ходе рассмотрения ходатайства сторона защиты подчеркнула, что ранее действующая статья 300 УК не соответствовала принципу правовой определенности. Принятая позднее статья 300.1, которая, несмотря на то, что содержит новый состав преступления, также не соответствует принципу правовой определенности.