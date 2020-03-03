Facebook разработала более простой и быстрый Messenger

Компания Facebook представила оптимизированную и более легкую в обращении версию приложения Messenger. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Facebook.

Как пояснила компания, речь идет о проекте под названием Project LightSpeed, начатом после внедрения четвертой версии приложения, число пользователей которого "превышает один миллиард человек". Разработчик обещает, что новая версия "открывается, загружается и обновляется" быстрее предыдущих. С точки зрения Facebook, это преимущество важно для тех, кто много раз в день заходит в приложение, чтобы ответить на сообщения знакомых и друзей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В новом приложении также оптимизирована функция списка контактов. Ранее эта функция насчитывала до 40 версий, которые теперь заменила одна. Кроме того, теперь приложение занимает меньше оперативной памяти мобильного устройства без ущерба для скорости работы.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.