На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
13:49, 3 Март, 2020
Первый случай заболевания новым типом коронавируса зафиксирован в Черновицкой области Украины, заявил во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня (во вторник – ред.) это подозрение подтвердились у одного человека", - сказал Ляшко, трансляцию вели украинские телеканалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Он отметил, что симптомы, похожие на новый тип коронавируса были у семьи, вернувшейся из Италии.
Ляшко добавил, что начата работа с гражданами, с которыми контактировал зараженный человек.
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