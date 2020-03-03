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На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания новым типом коронавируса зафиксирован в Черновицкой области Украины, заявил во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня (во вторник – ред.) это подозрение подтвердились у одного человека", - сказал Ляшко, трансляцию вели украинские телеканалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что симптомы, похожие на новый тип коронавируса были у семьи, вернувшейся из Италии.

Ляшко добавил, что начата работа с гражданами, с которыми контактировал зараженный человек.

 


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БелТА


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