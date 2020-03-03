Мхитарян в символической сборной Серии “А”

Полузащитник сборной Армении и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян в составе символической сборной 26-го тура Серии “А”.

Как передает «Арменпресс», символическую сборную составил WhoScored. Кроме Мхитаряна, в символическую сборную из “Ромы” вошли также Андер, Калинич и Коларов.

В минувшем туре чемпионата Италии “Рома” обыграла “Кальяри” со счетом 4:3. Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян стал автором гола и голевой передачи. Армянский полузащитник в Серии “А” в этом сезоне был автором 6 голов и 3 голевых передач.