Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких технологий. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян перед встречей с представителями белорусских бизнес-кругов в БелТПП.

По данным главы дипмиссии, в 2018 году товарооборот между Арменией и Беларусью был на уровне $50 млн, прирост - 17%, в 2019 году этот показатель составил около $70 млн. "Нам удалось продвинуться в этом направлении благодаря слаженной работе двух стран, предприимчивости бизнес-сообществ. Товарооборот одинаков как по части экспорта, так и импорта, то есть он не произошел за счет скачка вперед одной или двух отраслей или направлений. Но я далек от мысли, что в двусторонней торговле мы достигли того уровня, после которого можно сказать, что это наш потолок", - отметил посол,передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Беларусь и Армения не до конца используют свои возможности. "Надо учитывать еще и то, что экономика Армении и экономика Беларуси претерпевают эволюционные преобразования. В первую очередь это обусловлено тем, что правительства пристальное внимание уделяют такому тренду, как высокие технологии. Это то, без чего представлять экономику 21 века было бы трудно. Я уверен, что наряду с традиционными сферами взаимодействия мы в многократном увеличении будем прирастать и во взаимодействии в IТ, а наши предприимчивые умы в этой области будут не только решать актуальные для них задачи, но и налаживать более тесные кооперационные связи", - сказал Армен Гевондян.

Посол также считает, что странам необходимо укреплять межрегиональное сотрудничество. "Оно должно охватывать больше сфер практического взаимодействия. Это еще больше разнообразит палитру нашего сотрудничества и позитивно отразится на итоговых показателях", - отметил руководитель дипломатической миссии.