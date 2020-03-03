Предлагается повысить штраф за уклонение от военных сборов и учений

Для принятия во втором чтении Национальное собрание Армении обсудило представленный правительством пакет законопроектов, которым, в частности, предлагается повысить размер штрафа за уклонение от военных сборов и учений с 20 тыс. драмов до 30 тыс. драмов.

Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений в кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” и о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения представил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Проектом устанавливается, что уклонение военнообязанного гражданина, состоящего на учете в резерве, от объявленных в установленном законом порядке военных сборов или учений, которое было совершено в виде неявки в военный комиссариат или на место проведения военных сборов или учений без уважительных причин в указанный в уведомлении военного комиссариата срок, вызывает наложение штрафа в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Балаян отметил, что в ходе обсуждения в первом-втором чтении предложений, как таковых, не было. Замминистра ожидает, что будут предложения по повышению размера штрафа, так как почти во всех фракциях были отклики на то, что размер предлагаемого штрафа очень мал.

Депутат фракции “Процветающая Армения” Сергей Багратян отметил, что это важнейший законопроект. Он также передал устную просьбу азатамартиков, повысить возрастной порог, чтобы они также могли принимать участие в мобилизации.