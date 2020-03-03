Посол Ирана представил Арсену Торосяну опыт своей страны в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Арсен Торосян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зогури. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Они обсудили ситуацию, обусловленную новым коронавирусом, и текущие работы по предотвращению распространения вируса.

Арсен Торосян поздравил посла с вступлением в должность, затем перешел к самой теме встречи. Министр представил, какие действия осуществляются в Армении.

Посол поблагодарил за встречу и представил опыт, приобретенный Ираном в течение двух недель в борьбе с новым коронавирусом. По словам посла, в Иране сформирована большая медицинская команда, основная функция которой - предотвращение распространения вируса, а также деййствует “горячая линия”, которая работает в 24-часовом режиме.

Абас Бадахшан Зогури представил свежие данные, согласно которым после обнаружения в Иране коронавируса 7280 граждан обратились в больницу, 4312 из которых были протестированы. До полудня 2 марта в Иране был 1501 человек с диагнозом коронавируса, 291 выздоровели. Зарегистрировано 66 случаев смерти.

“Опыт нашей страны показал, что необходимо усилить профилактические действия, они важнее чем лечение, и это важно и для Армении, пока проблема не углубилась”, - сказал Абас Бадахшан Зохури.

Обсуждалось также и распространение ложной информации о новом коронивирусе и важность предоставления точной информации. Министр подчеркнул, что проверенные сведения важны в деле борьбы с паническими настроениями.

Арсен Торосян и Аббас Бадахшан Зогури договорились установить прямую связь с министром здравоохранения Ирана.

“Надеюсь, что в ближайшее время все будет урегулировано и жизнь вернется в нормальное русло”, - сказал министр.

Арсен Торосян выразил готовность быть полезным Ирану в профессиональном плане, а посол, в свою очередь, пожелал здоровья инфицированному коронавирусом пациенту, и выразил надежду, что это будет единственный и последний случай.