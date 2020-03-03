Бако Саакян принял председателя Центрального банка Армении

3 марта президент Республики Арцах Бако Саакян принял председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в банковской сфере.

Во встрече приняли участие государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.