Бако Саакян принял председателя Центрального банка Армении
13:04, 3 Март, 2020
3 марта президент Республики Арцах Бако Саакян принял председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в банковской сфере.
Во встрече приняли участие государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен