Вышел официальный видеоклип на песню Take me as I am ("Прими меня таким, какой я есть"), с которой представитель Грузии Торнике Кипиани выступит на "Евровидении - 2020".

Автором песни является сам Торнике, над аранжировкой Кипиани работал вместе Алеко Бердзенишвили. Как обещал певец, песня о любви и сочетает в себе разные жанры – рок, электронную музыку и элементы дабстепа.

На Евровидение Торнике отправится не один, а с бэк-вокалистами: с Мариам Шенгелия, Марико Лежава и Алеко Бердзенишвили,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как известно, Грузия на "Евровидении - 2020" предстанет во втором полуфинале. Под каким номером – продюсеры объявят позже, когда будут известны все песни конкурсантов.

Всего в Евровидении примет участие 41 страна. Конкурс пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.