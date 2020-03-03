Пашинян армяно-грузинское сотрудничество считает важным гарантом стабильности в регионе

Дальнейшее развитие отношений с Грузией входит в число важнейших приоритетов внешней политики Армении. Как передает «Арменпресс», об этом после встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Гахарией на пресс-конференции с представителями СМИ сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. “Я более чем уверен, что для этого существуют все предпосылки. Вне сомнения, вековая дружба, основанная на общих ценностях и историческом наследии, создает крепкую основу и благодатную почву для нашего сотрудничества”, - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении констатировал, что есть еще один фактор, укрепляющий наши отношения - это преданность наших народов демократии и видению демократического развития. “Это, прежде всего, общее видение наших народов строить будущее, основанное на демократических ценностях, которое отныне необратимо для нас и приобрело силу веры. Воистину, победа демократии и верховенство закона открыли новые горизонты для расширения сотрудничества между двумя нашими странами в самых разных сферах”, - сказал премьер-министр Армении.

Он добавил, что переговоры между ним и премьер-министром Грузии дали возможность продолжить обсуждения, начатые в октябре прошлого года в Ереване. Премьер-министры Армении и Грузии с удовлетворением отметили, что после длительного перерыва в июне прошлого года в Ереване состоялось заседание Армяно-грузинской межправительственной комиссии.

“Мы коснулись необходимости последовательной реализации перспективных проектов в сферах транспорта, энергетики и других сферах. Была отмечена важность развития транзитного потенциала двух стран. Речь не только о сухопутных дорогах, но и о электроэнергетической и телекоммуникационной связи. Мы выступили с рядом предложений по сотрудничеству, касающихся высоких технологий, образования и науки. Была отмечена важность укрепления связей между молодежью. С нашей стороны предложены шаги по укреплению связи между организациями гражданского общества двух стран”, - сказал Пашинян.

Он сообщил, что вместе со своим грузинским коллегой они коснулись также и региональной безопасности и мира. “Однозначно, что армяно-грузинское партнерство является одной из важнейших гарантий обеспечения стабильности в нашем регионе. Касаясь региональных проблем, хочу выразить уверенность, что единственным путем их урегулирования являются мирные переговоры, альтернативы которым нет. Уверен также, что каждый конфликт имеет свои особенности. В этом плане я придаю большое значение сохранению взвешенных позиций по чувствительным друг для друга вопросам”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что в контексте традиционных, братских армяно-грузинских отношений он желает подчеркнуть значительный вклад армян Грузии в отношения между двумя странами. “Мы признательны за последовательные шаги властей Грузии по сохранению национальной идентичности, культурного и духовного наследия армян Грузии”, - отметил он.

В заключение глава Армении подчеркнул необходимость периодических контактов на высоком уровне.