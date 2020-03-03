Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Из Австралии в Армению репатриировалась семья Чахрозянов: на аэродроме их встречал Синанян

Из Австралии в Армению репатриировалась семья Чахрозянов: на аэродроме их встречал Синанян

Для постоянного проживания из Австралии в Армению переехала семья Чахрозянов. В аэропорту семью встретил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян. Как передает «Арменпресс», Заре Синанян опубликовал на своей странице в Facebook видеоматериал о встрече.

“Я приехал в аэропорт Звартноц, чтобы лично встретить их и сказать им “Добро пожаловать в Армению” ”, - отметил Заре Синанян.

Грегори и Зепюр Чахрозяны переехали в Армению вместе со своими 4 сыновьями - Арегом, Масисом, Севаном и Пайлаком. Они очень воодушевлены и приехали на родину с большими ожиданиями.

“Мы уже несколько лет думали о переезде в Армению. Революция придала силу, чтобы принять четкое решение. Единственный путь сохранения армянства - возвращение в Армению. Мы впервые в Армении, все наши знакомые, которые бывали здесь, просто влюблены в нашу страну. Сделаем все, чтобы до конца года дети почувствовали бы себя родившимися в Армении”, - отметила Зепюр Чахрозян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации