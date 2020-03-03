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В Южной Корее больные коронавирусом ждут очереди на госпитализацию

В Южной Корее больные коронавирусом ждут очереди на госпитализацию

Власти Южной Кореи не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса в городе Тэгу, где теперь не хватает больничных палат, поэтому около 1800 зараженных ждут очереди на госпитализацию, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип.

"Около 1800 подтвержденных зараженных в Тэгу не могут быть госпитализированы или попасть в специальный лечебный центр и ожидают своей очереди. Я искренне извиняюсь за то, что мы не смогли предугадать масштаб распространения коронавируса, и многим зараженным приходится ждать у себя в домах", - сообщил на брифинге Ким Ган Нип,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Южная Корея зарегистрировала уже 4 812 случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Как сообщил Ким Ган Нип, утром скончался еще один человек, всего число жертв коронавируса составляет 29. 

 


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