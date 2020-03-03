Reuters: у Папы Римского не выявили коронавирус

Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус нового вида, его результаты оказались отрицательными. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее из-за недомогания 83-летний понтифик отказался от участия в ряде мероприятий. Этот факт на фоне распространения коронавируса породил ряд медийных спекуляций. В конце прошлой недели на портале MCM News появилась публикация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского и карантине в папском городе-государстве. В ватиканской пресс-службе назвали эту информацию недостоверной.