Twitter перевел сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Сервис микроблогов Twitter перевел своих сотрудников на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.

Сотрудники в Гонконге, Японии и Южной Корее будут в обязательном порядке решать поставленные задачи из дома, сейчас Twitter пытается наладить систему для такого выхода из сложившейся ситуации. Работникам в других странах разрешается приходить в офис, однако, если нет необходимости присутствовать в офисе, удаленный доступ является приоритетным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для безопасности остающихся критически важных сотрудников во всех помещениях проводится глубокая очистка и дезинфекция.