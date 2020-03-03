В нашем представлении отношения с Грузией являются стратегическими: Никол Пашинян

Армения и Грузия имеют глубокие культурные, политические, экономические и исторические связи. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с премьер-министром Грузии Гиоргием Гахарией сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Мы тысячелетиями жили бок о бок, и думаю, пришло время подумать, если не о будущих тысячелетиях, то хотя бы о столетиях совместного развития этого региона. В нашем представлении отношения с Грузией являются стратегическими. Между нашими странами довольно широкое сотрудничество, есть и общие, и разные грани. Но региональные отношения, отношения с нашими соседями, с друзьями, с Грузией мы рассматриваем в совершенно иной плоскости. Появился еще один фактор, укрепляющий наши отношения – это преданность наших народов демократии и видению демократического развития. Я убежден, что это обстоятельство добавляет еще один важный краеугольный камень на существующую до сих пор прочную основу”, - отметил премьер-министр Армении.

Никол Пашинян признал, что за последние 1,5 года действительно удалось достичь нового качества и нового уровня сотрудничества с Грузией. “Хочу особо подчеркнуть этот результат и сказать, что уверен, что этот визит и его результаты еще больше укрепят его. Нам удается очень четкими шагами претворять в жизнь все наши договоренности”, - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария добавил, что Армения и Грузия на уровне правительств работают в ежедневном режиме, чтобы еще более углубить армяно-грузинские дружественные отношения. “Мы всегда соглашались, что встречи на высшем уровне являются основой для работы министерств и ведомств. Я помню нашу встречу в Ереване, она прошла очень эффективно, и думаю, что и сегодняшняя встреча станет основой для большего углубления отношений между двумя нашими народами. Мы живем в сложном регионе и понимаем, что стабильность в регионе необходима для развития наших стран. В первую очередь, мы должны позаботиться о мире для наших стран, потом о новых экономических, политических, культурных и всех тех вопросах, которые сушествуют”, - отметил Георгий Гахария.

Георгий Гахария выразил уверенность, что и Армения и Грузия стремятся к расширению дружественных отношений.