Пусть в Баку поищут сенсации в напрочь запертых в архивах уголовных делах по Сумгаиту

Отрадно, что в Азербайджане столь пристально следят за обсуждениями и публикациями в Армении и на международных площадках на тему сумгаитского геноцида, авось, научатся тому, как надо искать, анализировать и преподносить факты – именно факты с соответствующими ссылками, а не пропагандистские байки и мифы», - сказала журналист и эксперт Марина Григорян, комментируя публикацию на азербайджанском сайте вести.аз, озаглавленную «Армянский правозащитник выдала «сенсацию»: в Сумгайыте армян убивали… 4-летние азербайджанцы – а Эдик Григорян обычный преступник».

«Однако, годами, как следует из статьи, следя за моей деятельностью, там оказались не в состоянии уяснить для себя хотя бы простой и лежащий на поверхности факт: я никогда не была правозащитником, а «Голос Армении» публикует мои материалы прежде всего потому, что я вот уже более 30 лет являюсь журналистом, а с 2011 года – заместителем редактора этой газеты. Уже одно это в полной мере демонстрирует степень «убедительности» доводов автора, предпочитающего скрываться за экзотическим именем «Тамерлан Онегин», - отметила она.

По словам журналиста, сайт вести.аз, закрытый в прошлом году и лишь недавно восстановленный, всегда был настоящей медиапомойкой даже на фоне остальных азербайджанских ресурсов, и факт сокрытия автором собственного имени в этом контексте о многом говорит. «Я бы никогда не опустилась до комментария низкопробных и направленных в первую очередь на личные оскорбления опусов «онегиных», если бы вопрос не касался «сумгаита», - отметила Григорян в интервью Арменпресс.



Она подчеркнула, что в отличие от азербайджанской стороны, армянские исследователи исходят в первую очередь из имеющихся в наличии фактов: материалов уголовных дел и судебных процессов, свидетельств очевидцев и пострадавших, фото- и видеоматериалов.

«Ни единого доказательства опровержений моих утверждений в указанном пасквиле не приводится, и это присуще в целом бакинской пропагандистской машине, в том числе – в вопросе «сумгаита», - отметила эксперт. - Что касается участия детей в совершенных в Сумгаите в феврале 1988 года чудовищных преступлениях, то нормальный человек никогда сам не додумался бы до такого. Однако достаточно ознакомится с материалами уголовных дел, чтобы убедиться в том, что значительную часть в группах погромщиков составляли молодые люди, в том числе – несовершеннолетние и даже дети. Причем свидетельствуют об этом прежде всего соплеменники «Тамерлана Онегина».

Марина Григорян привела несколько цитат из материалов Обвинительного заключения по уголовному делу №18/60232-08, судебный процесс по которому проходил в Верховном суде СССР в Москве в октябре-ноябре 1988 года. При этом она подчеркнула, что Обвинительное заключение было подписано прокурором Азербайджанской ССР Ильясом Исмаиловым, который в 2003 году заявил в интервью бакинской газете «Зеркало», что «виновники, подстрекавшие людей к погромам в Сумгаите, носят в карманах депутатские мандаты и сидят сегодня в милли меджлисе”.

Свидетель Мурадов Джамал Исмаил-оглы: «Варвары только могут такое натворить. Там была женщина, которую страшно избивали. Далее я видел на улице мертвых людей. Банда была вооружена. В толпе были люди разных возрастов, даже были 3-х и 4-хлетние дети…»

Свидетель Саламов: «Из 2-го подъезда вывели Ирину. Что с ней делали, мне не было видно. Когда толпа расступилась, я увидел, что она голая лежит на земле, и ее бьет лопатой подросток в возрасте 14-15 лет».

Свидетель Рыжков: «…между трансформаторной будкой и домом 5в лежала обнаженная женщина, и возле нее стояла толпа подростков, примерно 50 человек. Я увидел, что несколько человек подняли ноги этой женщины, и какой-то парень… штыковой лопатой тыкал в промежность женщины. В это время подросток в возрасте 14 лет бил по голове эту женщину каким-то железным предметом. Второй подросток бил по телу женщины чем-то металлическим».

Свидетель Еникеев показал, что с балкона своей квартиры увидел, как двое мужчин потащили лежащего на улице парня к костру и бросили его в огонь. Потом подходили подростки и палками подталкивали тело этого парня в костер.

Если господину «Онегину» недостаточно приведенных цитат, он вполне может удовлетворить свою тягу к «сенсациям», ознакомившись с материалами уголовных дел и судебных процессов, которые размещены на сайте karabakhrecords.info. Если же автор не доверяет армянским ресурсам, посоветуем ему запросить из азербайджанских архивов и опубликовать те уголовные дела и материалы судебных процессов, которые в Баку хранятся за семью замками. Всего, как известно, по «сумгаиту» было возбуждено порядка 80 уголовных дел, и лишь 3 судебных процесса прошли в российских городах. Остальные суды, как и все следственные действия проходили в Азербайджане, отметила Григорян.

По ее словам, армянская сторона располагает материалами лишь трех из этих дел. Весь остальной огромный архив хранится в Баку и недоступен для исследователей подобно тому, как архивы Османской Турции, касающиеся Геноцида армян в 1915-1923гг., до сих пор закрыты для исследователей. «Уверена, что г-ну «Тамерлану Онегину» хватит ума, чтобы непременно задастся элементарным вопросом: почему же в Азербайджане отказываются публиковать материалы по более чем 75 уголовным делам, но зато обнародовали одно-единственное – то, в котором есть армянская фамилия?», - сказала эксперт.

Григорян не сомневается, что в тех документах, которые Азербайджан столь тщательно скрывает и не публикует даже спустя 32 года, есть множество подтверждений тому, что в толпе погромщиков находились и участвовали в совершаемых преступлениях подростки и малолетние дети, хотя у армянской стороны и без того немало свидетельств и доказательств данному факту.

При этом она подчеркнула, что армянские исследователи бесконечно благодарны за подарок – публикацию несколько лет назад азербайджанской стороной уголовного дела, в котором фигурирует единственный среди почти тысячи участник погромов с армянской фамилией. «Потому что материалы данного уголовного дела со всей убедительностью доказывают, что этот участник действительно был всего лишь рядовым уголовником – исполнителем дьявольского замысла азербайджанских – именно азербайджанских – спецслужб. В деле, помимо него, есть еще 6 подсудимых – все они азербайджанцы, причем двое из них обвиняются по более тяжелым статьям, нежели Эдик Григорян. Более того, ни в одном из свидетельств и показаний нет даже намека на то, что он был «организатором» и «координатором» погромов», - подчеркнула эксперт.

Марина Григорян также посоветовала «Онегину» посмотреть фильм «Обыкновенный геноцид. Сумгаит, февраль 1988», в котором есть те самые видеокадры, из которых видно, как сотрудники азербайджанского КГБ наблюдают и координируют погромы. А также поразмыслить на досуге над тем фактом, каким образом одному армянину удалось парализовать на целых три дня власти и Сумгаита, и Азербайджана в целом, и повести за собой толпу из сотен азербайджанцев, словно отару баранов за пастухом.

«Даже при очень большом желании фантазировать на тему «коварных армян», надо бы задуматься над тем, в каком свете ты выставляешь собственный народ, готовый, как следует из азербайджанского мифа о «всемогущем Эдике Григоряне», покорно идти за армянином, слепо следовать всем его указаниям убивать, мучить, насиловать и заживо сжигать людей, не встречая при этом никаких препятствий со стороны ни местных, ни республиканских властей и правоохранительных органов», - заключила Марина Григорян.