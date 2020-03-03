Власти Японии будут проводить анализы на коронавирус за счет госбюджета
Правительство Японии приняло решение полностью компенсировать плату за проведение анализов на обнаружение нового коронавируса. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. "Мы целиком будем оплачивать это из госбюджета", - сказал он.
Пока проведение одного анализа стоит от 13 до 18 тыс. иен (от $120 до $170). Расходы на это будут теперь полностью погашаться за счет государственной части медицинского страхования,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. 12 человек умерли. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.
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