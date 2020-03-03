В армянских банках есть вклады на сумму около 3.1 трлн драмов, 1 трлн принадлежит нерезидентам

Объем депозитов в Армении постоянно растет, в прошлом году он увеличился на 19%. При этом, из имеющихся в этом году кредитов на сумму 3.1 трлн драмов 1 трлн драмов - депозиты нерезидентов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления стабильности и развития финансовой системы ЦБ Армении Андраник Григорян.

“У нас есть вклады на сумму около 3,1 трлн драмов, из которых около 1 трлн драмов - депозиты нерезидентов. Только в 2019 году у нас был рост депозитов около 19%, что является довольно хорошей динамикой. Даже во время глубоких кризисов у нас не было сокращения вкладов, мы всегда имели рост, даже во время политических развитий в 2009, 2014 и 2018 годах”, - сказал Григорян.

В конце 2018 года у нас был рост депозитов на 10,7%.

Касаясь информации о том, что в дни революции в 2018 году некоторые вкладчики снимали свои вклады из банков, он отметил, что, действительно, в начале 2018 года, когда политическое движение только начиналось, была заметна некоторая утечка. “Это могли быть депозиты нерезидентов. Однако, через 3 - 4 месяца вклады полностью вернулись. И более того, тогда у нас был рост в размере 10%. Это был довольно хороший показатель, который говорит о доверии к финансовой системе, к банковской системе”, - сказал Григорян.

Он отметил, что на финансовую стабильность все может повлиять, однако это не означает, что у нас есть финансовая нестабильность. Наша особенность в том, что у нас была достаточно хорошо капитализированная финансовая система, и банки пользовались доверием инвесторов и клиентов. Именно это доверие и помогло нашей финансовой системе с легкостью преодолеть 2018 год, и не только 2018 год, в 2009 году у нас была девальвация около 23%, в 2014 году мы обесценились почти на 15%”, - сказал он.

По словам Григоряна, показатель адекватности средневзвешенного капитала финансовой системы в Армении составляет около 17%, что довольно высоко. Минимальный уровень установлен на уровне 12%. Принятый в Европе минимальный уровень - 8%. Григорян уверяет, что финансовая система Армении достаточно ликвидна для обслуживания любых потребностей клиентов, в то же время, в случае потерь она имеет достаточно большой капитал для поглощения потенциальных потерь.

Анна Григорян