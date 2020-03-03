Никол Пашинян поздравил премьер-министра Болгарии по случаю национального праздника

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю национального праздника - Дня освобождения направил поздравительное послание премьер-министру Республики Болгария Бойко Борисову. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю и шлю наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Болгарии в связи с национальным праздником - Днем освобождения!

С большим удовлетворением констатирую, что наши традиционные дружественные отношения, носящие вековую печать, последовательно развивались и укреплялись с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.

С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой мы провели продуктивное обсуждение армяно-болгарской двусторонней повестки. Уверен, что нам удастся сделать наше сотрудничество всеобъемлющим, обогащая его новыми и содержательными программами.

Желаю Вам плодотворной трудовой деятельности и новых успехов, а дружественному народу Болгарии - весеннего процветания и долговечного мира”.