Шесть случаев коронавруса зафиксировано в России к настоящему времени

Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.

В частности, это двое граждан Китая, выписанных с выздоровлением в середине февраля. Три случая - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Еще об одном случае стало известно в минувший понедельник, 2 марта: это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.