Лидеры Сербии и Косова встретились в Белом доме в Вашингтоне

Президент Сербии Александар Вучич и глава непризнанного Косова Хашим Тачи провели встречу в Белом доме, куда они были приглашены представителями американской администрации. Об этом лидер непризнанного образования сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Только что завершилась встреча с президентом Сербии в Белом доме по приглашению Ричарда Гренелла (спецпосланника США по диалогу Белграда и Приштины - прим. ТАСС) и Роберта О'Брайена (помощника президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС). Косово благодарно США за твердую поддержку. Мы остаемся привержены тому, чтобы работать совместно над окончательными договоренностями и взаимным признанием", - написал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Вучич и Тачи заключили соглашения о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении на полях Мюнхенской конференции по безопасности.