Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина с Днем рождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
В послании говорится:
“Уважаемый Михаил Владимирович!
Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения!
С теплотой вспоминаю нашу встречу в Алматы, которая прошла в атмосфере открытого и взаимного доверия, присущего нашим традиционным двусторонним отношениям. Надеюсь, что наш конструктивный и надежный диалог будет продолжен.
С удовлетворением хочу отметить, что армяно-российское союзническое сотрудничество продолжает укрепляться, а также развиваться и по новым направлениям. Уверен, что в этом плане у нас есть еще неиспользованный потенциал. Это особенно касается сотрудничества в рамках Евразийского интеграционного пространства.
Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, счастья, процветания и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности”.
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