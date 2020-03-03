Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина с Днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании говорится:

“Уважаемый Михаил Владимирович!

Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения!

С теплотой вспоминаю нашу встречу в Алматы, которая прошла в атмосфере открытого и взаимного доверия, присущего нашим традиционным двусторонним отношениям. Надеюсь, что наш конструктивный и надежный диалог будет продолжен.

С удовлетворением хочу отметить, что армяно-российское союзническое сотрудничество продолжает укрепляться, а также развиваться и по новым направлениям. Уверен, что в этом плане у нас есть еще неиспользованный потенциал. Это особенно касается сотрудничества в рамках Евразийского интеграционного пространства.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, счастья, процветания и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности”.