Премьер-министр Армении с официальным визитом прибыл в Грузию
10:55, 3 Март, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию.
В резиденции премьер-министра Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что после церемонии встречи, они с премьер-министром Грузии Гиоргием Гахарией обсудят вопросы повестки дня армяно-грузинских дружественных отношений.
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