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Премьер-министр Армении с официальным визитом прибыл в Грузию

Премьер-министр Армении с официальным визитом прибыл в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию.

В резиденции премьер-министра Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что после церемонии встречи, они с премьер-министром Грузии Гиоргием Гахарией обсудят вопросы повестки дня армяно-грузинских дружественных отношений.


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