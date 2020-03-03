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Миссия ОБСЕ проведет мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

Миссия ОБСЕ проведет мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

4 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Арцаха. 

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевой помощник Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.


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