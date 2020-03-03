В США три выбывших из предвыборной гонки демократа поддержали кампанию Байдена

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, прекратившие борьбу за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, поддержали предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. С соответствующими заявлениями они выступили в понедельник на митинге в поддержку Байдена в Далласе (штат Техас). Их слова приводит телекомпания CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки выгоден Байдену и приведет к поражению Сандерса. "Все его голоса в "супервторник" уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры", - написал Трамп в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Так называемый супервторник наступит 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа.