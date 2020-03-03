Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня предпринимателя. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Уважаемые предприниматели!

Поздравляю Вас с Днем предпринимателя! Символично, что этот день выбран с учетом дня рождения известного предпринимателя и мецената Александра Манташева. Этот праздник - повод не только воздать должное Александру Манташеву, но и тем предпринимателям Армении, которые продолжают дело Манташева.

Как я уже неоднократно отмечал, в роли осуществляющего экономическую революцию в Армении мы представляем наше бизнес-сообщество и Вас, предпринимателей, считаем союзником номер один нашего правительства в деле развития страны. В 2019 году мы вместе смогли зафиксировать высокие экономические результаты, что стало возможным в результате нашей совместной деятельности и сотрудничества.

Уверен, что бизнес-сообщество Армении, занимающиеся бизнесом люди исключительно талантливы и уверен, что в этом году Вы в Ваших компаниях покажете лучшие результаты, создавая еще большие результаты для Армении и для ее народа.

Хочу заверить, что правительство Армении сделает все от него зависящее для улучшения бизнес-среды и расширения возможностей реализации новых инвестиционных программ. Как я уже говорил, сегодня я хотел бы подчеркнуть, что в нашей стране имидж бизнесмена - это заслуга справедливой, законной, усердной работы, основанной на одной конкретной цели - обогащать и обогащать родину, народ, государство.

Уважаемые предприниматели! Желаю Вам успехов, безграничной энергии и новых идей”, - говорится в послании.