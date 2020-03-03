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Армения продлевает ограничения на границе с Ираном еще на 2 недели

Армения продлевает ограничения на границе с Ираном еще на 2 недели

Ограничения на пересечение границы Армения-Иран в связи с распространением коронавируса в Исламской Республике Иран будут продлены еще на 2 недели.

Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook объявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Утром 2 марта, после совещания у премьер-министра, правительство приняло  решение, которое, по всей вероятности, сегодня будет обнародовано и завтра вступит в силу. Ограничения на пересечение границы с Исламской Республикой Иран были приняты на 2 недели - до 10 марта. В связи с эпидемической ситуацией в этой стране было принято решение продлить эти ограничения еще на две недели - до 24 марта. По части грузоперевозок были некоторые исключения, они будут сняты и временно останутся в поле ограничений”, - отметил Торосян.


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