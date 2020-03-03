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Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу

Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране вступила в "критическую стадию" и объявил о начале "войны" с инфекцией и введении для всех государственных учреждений страны 24-часовой чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, во вторник в Южной Корее число зараженных коронавирусом Covid-19 увеличилось на 600 случаев, общее число больных превысило 4,8 тыс. Из новых выявленных случаев 519 зарегистрированы в городе Тэгу, 61 - в провинции Северный Кенсан,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Кризис в Тэгу и северной провинции Северный Кенсан достиг своего пика, и вся страна вступила в войну против инфекционной болезни", - сказал Мун Чжэ Ин на заседании правительства во вторник.

Он дал указание всем правительственным организациям перейти на "круглосуточную систему экстренного реагирования", сославшись на необходимость усиления готовности к проведению карантинных и экономических мероприятий.

"Экономическая ситуация тяжелая", - отметил президент, и добавил, что на борьбу с кризисом правительство выделяет 30 триллионов вон ($25 млрд).

 


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БелТА


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