Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню рождения академика Григория Габриелянца

2 марта президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню рождения советника президента Республики Арцах, академика Григория Габриелянца. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На мероприятии присутствовали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.