Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню рождения академика Григория Габриелянца
10:24, 3 Март, 2020
2 марта президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню рождения советника президента Республики Арцах, академика Григория Габриелянца. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
На мероприятии присутствовали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.
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