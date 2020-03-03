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Армен Саркисян поздравил президента Болгарии по случаю национального праздника

Армен Саркисян поздравил президента Болгарии по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Болгария Румену Радеву в связи с национальным праздником страны - Днем освобождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения придает важность традиционному двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Болгарией и готова и в дальнейшем еще более укреплять армяно-болгарские отношения. Для этого у нас есть самое главное - ценностные общности и вековая дружба наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Болгарии - мира и благоденствия”, - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.


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