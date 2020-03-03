Армен Саркисян поздравил президента Болгарии по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Болгария Румену Радеву в связи с национальным праздником страны - Днем освобождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения придает важность традиционному двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Болгарией и готова и в дальнейшем еще более укреплять армяно-болгарские отношения. Для этого у нас есть самое главное - ценностные общности и вековая дружба наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Болгарии - мира и благоденствия”, - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.