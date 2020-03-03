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Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон

Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон

В американском штате Вашингтон в понедельник зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса, сообщило в понедельник Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.

"Сегодня мы зафиксировали четыре новых случая (заражения). Из четырех двое скончались. Кроме того, еще один (зараженный - ИФ) из ранее выявленных к настоящему моменту скончался", - сообщило управление в своем твиттере,ообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в штате составляет 14 человек, из них пятеро скончались.

Как сообщает американский телеканал CNBC, число зараженных на всей территории США достигло 91 человека.

 


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