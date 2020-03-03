Анна Акопян и Раджа Камаль обсудили пути сотрудничества

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile/Город улыбок” Анна Акопян вечером 2 марта провела встречу со старшим директором Международного медицинского комитета Национального университета Сингапура Раджа Камалем и руководителем Центра детской онкологии и гематологии Геворгом Тамамяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

На встрече Раджал Камал представил подробности конференции Международного медицинского комитета Сингапурского национального университета, которая состоится в июне в Армении, подчеркнув, что в ходе мероприятия выступят известные врачи и общественные деятели. Раджал Камал отметил, что сотрудничество с армянскими врачами началось с визита супруги премьер-министра 9 июля 2019 года в Национальный университетский Центр здоровья Сингапура. Он подчеркнул, что ожидаемая конференция является первым результатом этой встречи, однако сотрудничество в области армянской детской онкологии и гематологии будет продолжительным. Раджал Камал поинтересовался деятельностью благотворительного Фонда “City of smile / Город улыбок”, подчеркнув, что центр может сотрудничать с фондом как в плане научных исследований, переподготовки, так и технического переоснащения.