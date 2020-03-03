Выборы в Израиле: экзит-полы предсказывают победу Нетаньяху

На всеобщих выборах в Израиле, согласно опросам избирателей на выходе из участков для голосования, премьер-министр Биньямин Нетаньяху ненамного опережает своего основного соперника Бенни Ганца.

Это уже третьи выборы в Израиле меньше, чем за год. После двух предыдущих ни один из лидеров двух ведущих партий не смог сформировать правительство.

Нетаньяху, возглавляющий правую партию "Ликуд", пытается в рекордный пятый раз занять кресло премьер-министра.

Через две недели его, однако, ждут разбирательства в суде по обвинению в коррупции. Сам он отвергает выдвинутые против него обвинения, называя их политической "охотой на ведьм", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По сообщениям израильской прессы, экзит-полы показывают, что "Ликуд" получит 36 или 37 мест в парламенте, центристская партия Ганца претендует на 32 или 33 места.

Если результаты опросов верно отражают итоги голосования, Нетаньяху не хватает одного места для большинства в кнессете, в котором всего 120 мест.

"Ликуд" надеется на поддержку других правых партий, чтобы сообща преодолеть порог в 61 место, необходимый для формирования коалиционного правительства.