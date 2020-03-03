В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание: прямое включение

В Национальном собрании Армении начались работы четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку дня 3 марта заседания включено обсуждение ряда законодательных инициатив.

Парламент во втором чтении обсудит законопроекты О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергетике”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях”, о внесении изменения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “Об общем образовании”, а также представленный пакет законопроектов и ряд других законопроектов.

Депутаты также для принятия в первом чтении обсудят законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О лекарствах”, о внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О таможенном регулировании”, “О конфискации имущества незаконного происхождения” и пакет смежных законопроектов и другие законодательные инициативы.