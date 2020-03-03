Европейские индексы - 02-03-20

МОСКВА, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.27% и составил 11857.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.44% и составил 5333.52 пункта, британский FTSE вырос на 1.13% и составил 6654.89 пункта, а российский RTSI вырос на 0.29% и составил 1303.47 пункта.