Цены на цветные металлы - 02-03-20

ЛОНДОН, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.62% и составила 1680.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.76% и составила 5597.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.38% и составила 1820.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.93% и составила 12250.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.92% и составила 16225.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.10% и составила 2022.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20790.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.