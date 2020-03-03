В Армении в результате тестирования 8 подозрительных случаев коронавирус не диагностирован

В Армении проведено тестирование еще 8 подозрительных случаев коронавируса. Все ответы были отрицательными, коронавирус не диагностирован. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Дорогие соотечественники, после вчерашнего моего прямого эфира было проведено тестирование еще 8 подозрительных случаев - все с отрицательным ответом, то есть коронавирус не диагностирован.

Единственный пациент с подтвержденным диагнозом находится в том же состоянии. У него даже нет температуры. Люди в “Голден палас” также в хорошем состоянии.

В случае изменений, я сообщу о них. Если я ничего не буду сообщать, значит, все так же, как вы знаете”, - написал премьер.