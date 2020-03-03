Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для легковых автомобилей

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств – труднопроходим.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 3-го марта дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

Дорога Сотк-Карвачар труднопроходима для легковых автомобилей, а для грузовых автомобилей с прицепом – закрыта.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось 485 грузовых автомобилей и 82 легковые машины.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.