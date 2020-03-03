Лечение езидских детей из Ирака в Ереване будет продолжено: подробности от депутата

Успешная операция и курс лечения 3-летней езидской девочки из Ирака, проведенные в Ереване, вдохновили организаторов на продолжение этой инициативы. Инициатива организации операции и лечения езидских детей из Ирака в Ереване принадлежит депутату НС Армении Рустаму Бакояну. В беседе с «Арменпресс» депутат отметил, что они не намерены ограничиваться содействием одному или двум детям, и хотят сделать программу продолжительной.

“Как Вам известно, операция первого езидского ребенка, которого привезли из Ирака в Армению, была проведена в МЦ мэрии Еревана “Норк-Мараш”. Арзнда после операции уже восстанавливается. В ближайшее время ждем второго и третьего ребенка. История болезни второго ребенка уже у специалистов медицинского центра “Норк-Мараш”, и сейчас мы регулируем вопрос документации, чтобы привезти ребенка”, - сказал Рустам Бакоян.

Идея инициативы родилась, когда Рустам Бакоян, став депутатом, побывал в Ираке. Как он сам отмечает, при избрании он думал стать полезным не только езидам Армении, но и езидам, проживающим в разных уголках мира. В частности, езидам Шангала, которые в 2014 году пережили геноцид. В ходе визита в Ирак он изучил проблему, встретился с главой парламента Ирака, представителями правительства.

“После ознакомления с ситуацией в Шангале я понял, что содействие должно быть в сфере здравоохранения. А оменно, оказание медицинской помощи беженцам-езидам. После возвращения в Армению я встретился с министром здравоохранения Арсеном Торосяном, сначала мы обсудили вопрос отправки врачей в Ирак. Министр сразу же положительно отреагировал, одобрил. Мы проводили конкретные работы в этом направлении, однако, к сожалению, внутриполитическая ситуация в Ираке развилась так, что сотни граждан были убиты, была неспокойная ситуация. Наша инициатива была заморожена”, - сказал Рустам Бакоян. Но депутат не мог сидеть сложа руки, следовательно, выступил с новым предложением - организовать перевозку детей в Армению и здесь проводить операции и лечение. Арсен Торосян и на этот раз очень быстро отреагировал и оказал свою поддержку. К инициативе присоединился медицинский центр “Норк-Мараш”. Финансирование осуществляется лауреатом премии “Аврора” 2019 г. Мирза Динаи и его организацией “Люфтбрюк Ирак” (Воздушный мост Ирака).

“Я хочу отметить, что стоимость операции в Армении довольно снижена, почти наполовину. Если бы подобная операция была проведена в Европе, то она стоила бы намного дороже”, - сказал Рустам Бакоян. В Армении врачи делают все возможное для организации операций детей на высшем уровне. Выбираются те дети, у которых нет возможности оперироваться в Ираке и у которых самые сложные проблемы со здоровьем. Те, кто стоят на грани жизни и смерти и нуждаются в срочной операции. Рустам Бакоян отметил, что в случае и других заболеваний, которые невозможно вылечить в Ираке, он готов вновь оказать содействие и перевезти больного в Ереван. “Я могу сказать, что сотрудничество езидская община - государство состоялось. Эта инициатива, помощь армянских специалистов, вызвала большой резонанс в езидской общине. Кстати, скажу, что для оказания содействия стали обращаться много людей и организаций”, - сказал Рустам Бакоян, добавив, что они открыты для сотрудничества.