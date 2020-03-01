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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В Армении предприняты все меры по предотвращению распространения коронавируса

Армения прекращает сухопутное сообщение с Ираном, воздушное – ограничится

У прибывших из Тегерана граждан Армении нет никаких жалоб на здоровье

МИД Армении из-за эпидемии коронавируса призывает граждан избегать поездок в 5 стран

В воинских частях запрещены посещения родителей военнослужащих: МО Армении распространило заявление

 

 

Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса

В Китае разработали новую вакцину от коронавируса. Ее нужно будет принимать перорально

В ВОЗ рассказали об итогах исследования коронавируса

 

 

Азербайджан на мирный призыв народа Нагорного Карабаха к самоопределению ответил погромами: Пашинян

 

 

Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ из-за статьи «Независимой газеты» о сумгаитском погроме

 

 

В результате обстрела азербайджанской стороны ранен армянский военнослужащий

 

 

Противник обстрелял село Коти

 

 

Дональд Миллер։ Азербайджанцы праздновали землетрясение в Спитаке

 

 

Глава МИД Словакии почтил память жертв Геноцида армян

Спикер парламента Молдовы почтила память жертв Геноцида армян в мемориале в Цицернакаберде 

 

Министры обороны Армении и Грузии подписали программу сотрудничества на 2020 год

 

 

Подписана программа сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром в оборонной сфере

 

 

Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел и по делам Европы Словакии

 

 

Зограб Мнацаканян выразил позицию Армении относительно “Сделки века” и статуса Иерусалима

 

 

Резиденция посла Армении в Израиле отныне будет в Тель-Авиве

 

 

Армения стала членом Форума горнорудной промышленности, минералов, металлов и устойчивого развития

 

 

Начало года - на высокой экономической ноте: экономическая активность в январе выросла на 8,9%

 

 

Лидеры текстильного производства участвуют в выставке “CPM 2020-Collection Premiere Moscow”

 

 

Джалал Арутюнян назначен командующим Армией обороны Арцаха

 

 

Для абитуриентов вузов Армении единый экзамен по предмету “армянский язык” станет обязательным

 

 

Скончался эксперт по памятникам Самвел Карапетян

 

 

С 1 марта прекращается движение микроавтобуса № 32

 

 

Турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России

В Минобороны РФ рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

 

 

Женская команда по стрельбе на чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль

 

 

В Ереване меня встретили прекрасно — Алессандро дель Пьеро


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