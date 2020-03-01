«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Армении предприняты все меры по предотвращению распространения коронавируса
Армения прекращает сухопутное сообщение с Ираном, воздушное – ограничится
У прибывших из Тегерана граждан Армении нет никаких жалоб на здоровье
МИД Армении из-за эпидемии коронавируса призывает граждан избегать поездок в 5 стран
В воинских частях запрещены посещения родителей военнослужащих: МО Армении распространило заявление
Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса
В Китае разработали новую вакцину от коронавируса. Ее нужно будет принимать перорально
В ВОЗ рассказали об итогах исследования коронавируса
Азербайджан на мирный призыв народа Нагорного Карабаха к самоопределению ответил погромами: Пашинян
Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ из-за статьи «Независимой газеты» о сумгаитском погроме
В результате обстрела азербайджанской стороны ранен армянский военнослужащий
Дональд Миллер։ Азербайджанцы праздновали землетрясение в Спитаке
Глава МИД Словакии почтил память жертв Геноцида армян
Спикер парламента Молдовы почтила память жертв Геноцида армян в мемориале в Цицернакаберде
Министры обороны Армении и Грузии подписали программу сотрудничества на 2020 год
Подписана программа сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром в оборонной сфере
Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел и по делам Европы Словакии
Зограб Мнацаканян выразил позицию Армении относительно “Сделки века” и статуса Иерусалима
Резиденция посла Армении в Израиле отныне будет в Тель-Авиве
Армения стала членом Форума горнорудной промышленности, минералов, металлов и устойчивого развития
Начало года - на высокой экономической ноте: экономическая активность в январе выросла на 8,9%
Лидеры текстильного производства участвуют в выставке “CPM 2020-Collection Premiere Moscow”
Джалал Арутюнян назначен командующим Армией обороны Арцаха
Для абитуриентов вузов Армении единый экзамен по предмету “армянский язык” станет обязательным
Скончался эксперт по памятникам Самвел Карапетян
С 1 марта прекращается движение микроавтобуса № 32
Турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
В Минобороны РФ рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Женская команда по стрельбе на чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен