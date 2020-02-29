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В одном из домов в Ереване сорвался лифт — есть пострадавшие

В одном из домов в Ереване сорвался лифт — есть пострадавшие

29-го февраля  в 16:29 часов   в службу Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване в доме №  29/6 по ул. Молдовакан сорвался лифт с человеком внутри,   необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  и оперативная группа Национального центра управления кризисными ситуациямиМЧС РА.

«Оказалось, что лифт сорвался и упал. Внутри лифта находился Артем П. (1984 г/р), получивший травмы различной степени тяжести. Спасатели вытащили пострадавшего из лифта и поднесли к машине скорой помощи. Последний был госпитализирован в медцентрСурбГригорЛусаворич», - говорится в сообщении.


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