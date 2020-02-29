В одном из домов в Ереване сорвался лифт — есть пострадавшие

29-го февраля в 16:29 часов в службу Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване в доме № 29/6 по ул. Молдовакан сорвался лифт с человеком внутри, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы и оперативная группа Национального центра управления кризисными ситуациямиМЧС РА.

«Оказалось, что лифт сорвался и упал. Внутри лифта находился Артем П. (1984 г/р), получивший травмы различной степени тяжести. Спасатели вытащили пострадавшего из лифта и поднесли к машине скорой помощи. Последний был госпитализирован в медцентрСурбГригорЛусаворич», - говорится в сообщении.