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Аронян сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ

Аронян сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ

Лидер  армянских шахмат Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.

Как передает Арменпресс, Левон Аронян занимает 6-е место в новом рейтинговом списке Международной шахматной федерации – как и в прошлый  месяц. В топ-100 из  шахматистов  Армении входят Габриэль Саркисян (51-е место), Грант Мелкумян (77-е место) и Карен Григорян (78-е место).

Лидером мировой  турнирной таблицы является действующий чемпион мира МагнусКарлсен.

 


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