Аронян сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ

Лидер армянских шахмат Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.

Как передает Арменпресс, Левон Аронян занимает 6-е место в новом рейтинговом списке Международной шахматной федерации – как и в прошлый месяц. В топ-100 из шахматистов Армении входят Габриэль Саркисян (51-е место), Грант Мелкумян (77-е место) и Карен Григорян (78-е место).

Лидером мировой турнирной таблицы является действующий чемпион мира МагнусКарлсен.