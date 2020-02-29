Аронян сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ
17:09, 29 Февраль, 2020
Лидер армянских шахмат Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.
Как передает Арменпресс, Левон Аронян занимает 6-е место в новом рейтинговом списке Международной шахматной федерации – как и в прошлый месяц. В топ-100 из шахматистов Армении входят Габриэль Саркисян (51-е место), Грант Мелкумян (77-е место) и Карен Григорян (78-е место).
Лидером мировой турнирной таблицы является действующий чемпион мира МагнусКарлсен.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен