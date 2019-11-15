Анонс мероприятий на 1 марта
17:08, Февраль 29, 2020
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- 17:25 В одном из домов в Ереване сорвался лифт — есть пострадавшие
- 17:09 Аронян сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ
- 17:08 Анонс мероприятий на 1 марта
- 16:34 Водитель не госпитализирован — комментарий МЗ по поводу видео с иранским водителем грузовика
- 16:28 В Иране от коронавируса умер депутат парламента — ДОПОЛНЕНО
- 16:05 Коронавирус: отменены 5 матчей первенства Италии по футболу
- 15:54 На съезде «Социального движения» были подняты проблемы ряда сфер
- 15:51 Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отложен из-за недостаточной реализации билетов
- 15:28 1 марта некоторые столичные улицы будут закрыты
- 15:14 Состав ФК «Арарат» пополнили два новых футболиста
- 15:00 Курдская община Армении требует от Турции разрешить адвокатам увидеться с Оджаланом
- 14:39 Отменены два рейса Тбилиси-Ереван
- 14:19 Неймар может принять участие в Летних Олимпийских играх в Токио
- 14:18 Город, где заботятся о том, чтобы послы нашли дорогу домой: Лакотт — о Ереване
- 14:07 В Иране 5 депутатов парламента заразились коронавирусом
- 13:59 Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Дамаском
- 13:42 Дональд Миллер։ Азербайджанцы праздновали землетрясение в Спитаке
- 13:09 Надаль вышел в финал турнира в Акапулько
- 12:52 За всю зиму минусовая температура ниже нормы была всего 4 дня
- 12:46 В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки
- 12:31 В Пакистане в результате взрыва на заводе погибли 5 человек
- 12:27 Джалал Арутюнян провел рабочее совещание
- 12:13 С 1 марта прекращается движение микроавтобуса № 32
- 11:47 В Ереване меня встретили прекрасно — Алессандродель Пьеро
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