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В Иране от коронавируса умер депутат парламента — ДОПОЛНЕНО

В Иране от коронавируса умер депутат парламента — ДОПОЛНЕНО

В  Исламской Республике Иран умер один из депутатов Меджлиса, зараженный новым типом коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт independent.co.uk, об этом сообщили иранские государственные СМИ.

Согласно информации, это депутат Мохаммед Али Рамазани.

Наличие нового типа коронавируса было подтверждено несколькими днями ранее. На прошлой неделе он был избран представителем АстанэАшрафие.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана КиянушДжаханпур заявил, что число смертей от коронавируса в их стране уже достигло 43.

«За сутки в Иране погибли девять человек», - сказал Джаханпур.

 

ДОПОЛНЕНИЕ. Государственные СМИ Ирана сообщают, что депутат скончался от гриппа.

 

 

 


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