Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отложен из-за недостаточной реализации билетов

Запланированный компаниями Georgian Airways и Armenia Air company, затем отмененный рейс 29 февраля в 18:50 часов из Тбилиси в Ереван авиакомпанией «Армянские авиалинии» и авиакомпанией «Армения» должен был выполнять один самолет. Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отменен в коммерческих целях.

Об этом Арменпресс сообщили в Armenia Air company.

То есть был задержан не два, а один самолет. GeorgianAirways и ArmeniaAircompany являются сотрудничающими компаниями.

«Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отменен исключительно в коммерческих целях, другойпричины для отмены нет. То есть билетов на рейс было реализовано недостаточно, а самолет должен иметь достаточную пассажирскую загруженность. И авиакомпания выполнение полета сочла коммерчески нецелесообразным», - сказала Нелли Костандян, менеджер по маркетингу авиакомпании, подчеркнув, что отмена была сделана еще месяц назад.

Комментируя информацию о том, что рейс был отменен, поскольку самолет подвергся основательному досмотру, она отвергла, отметив, что у них в Армении два зарегистрированных и эксплуатируемых самолета. Один из них был направлен на технический осмотр, а другой находится в Армении и выполняет рейсы.

Ранее стало известно, что рейсы Тбилиси-Ереван двух авиакомпаний отменены.