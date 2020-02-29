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Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отложен из-за недостаточной реализации билетов

Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отложен из-за недостаточной реализации билетов

Запланированный компаниями Georgian Airways и Armenia Air company,  затем  отмененный  рейс  29 февраля в 18:50 часов из Тбилиси в Ереван авиакомпанией «Армянские авиалинии» и авиакомпанией «Армения» должен был выполнять один самолет. Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отменен в коммерческих целях.

Об этом Арменпресс сообщили в Armenia Air company.

То есть был задержан не два, а один самолет. GeorgianAirways и ArmeniaAircompany являются сотрудничающими  компаниями.

«Рейс Ереван-Тбилиси-Ереван был отменен исключительно  в коммерческих целях, другойпричины для отмены нет. То есть билетов на рейс было реализовано недостаточно, а самолет должен иметь достаточную пассажирскую загруженность. И авиакомпания выполнение полета сочла коммерчески нецелесообразным», - сказала Нелли Костандян, менеджер по маркетингу авиакомпании, подчеркнув, что отмена была сделана еще месяц назад.

Комментируя информацию о том, что рейс был отменен, поскольку самолет подвергся основательному  досмотру, она отвергла, отметив,  что у них в Армении два зарегистрированных и эксплуатируемых самолета. Один из них был направлен на технический осмотр, а другой находится в Армении и выполняет рейсы.

Ранее стало известно, что рейсы Тбилиси-Ереван двух авиакомпаний отменены.

 

 

 


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