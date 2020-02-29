1 марта некоторые столичные улицы будут закрыты

В целях обеспечения безопасности участников митинга 1 марта, в этот же день с 11:00 часов утра будет двусторонне запрещена парковка:на улице Туманяна- от пересечения улиц Туманяна-Абовяна до перекресткаулица Туманяна - проспект Маштоца. На улице Абовяна: от пересечения улиц Абовяна-Туманяна до площади Республики. На улицеВазгена Саркисяна: от площади Республики до площади Шаумяна и на Бейрутской улице.

Об этом Арменпресс сообщили в полиции РА.