Время в Ереване: 11:07:36,   29 Февраль

1 марта некоторые столичные улицы будут закрыты

1 марта некоторые столичные улицы будут закрыты

В целях обеспечения безопасности участников митинга 1 марта, в этот же день с 11:00 часов утра будет двусторонне запрещена парковка:на  улице Туманяна- от пересечения улиц Туманяна-Абовяна до перекресткаулица Туманяна - проспект Маштоца. На  улице Абовяна: от пересечения улиц Абовяна-Туманяна до площади Республики. На  улицеВазгена Саркисяна: от площади Республики до площади Шаумяна и на  Бейрутской улице.

Об этом Арменпресс сообщили в полиции РА.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации