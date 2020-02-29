Состав ФК «Арарат» пополнили два новых футболиста

Ереванский ФК «Арарат» пополнился двумя новыми игроками.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. К клубу присоединились нападающий СансидиньоСилва и защитник Томас Фибель.

33-летний Фибель - центральный защитник. За свою карьеру выступал в разных клубах: бельгийском «Стандарте», в «Антверпене», «Перми», в «Амкаре», а также в клубах «Црвена Звезда», «Анжи».

25-летний Сансидиньо Силва–воспитанник португальской«Бенфики». Выступал во второмсоставе «Бенфики», в португальском «Арукасе» и швейцарской«Лозанне». В целом он забил 14 голов в 48 играх.