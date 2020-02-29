Отменены два рейса Тбилиси-Ереван

Тбилисский аэропорт отменил два рейса в Ереван, намеченные на 29 февраля.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта аэропорта.

Полеты были запланированы на 18:50. Полеты должны были выполняться авиакомпанией GeorgianAirways и ArmeniaAircompany.

Председатель комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян сказала в беседе с Арменпресс, что рейс Armenia Air company отменен, поскольку самолет отправлен на основательный досмотр. Она заверила, что с самолетом проблем нет, это были стандартные действия.