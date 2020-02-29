Время в Ереване: 11:07:36,   29 Февраль

Отменены два рейса Тбилиси-Ереван

Отменены два рейса Тбилиси-Ереван

Тбилисский аэропорт отменил два рейса в Ереван, намеченные на  29 февраля.

Об этом Арменпресс стало известно с  сайта аэропорта.

Полеты были запланированы на 18:50. Полеты должны были выполняться авиакомпанией GeorgianAirways и ArmeniaAircompany.

Председатель комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян сказала в беседе с  Арменпресс, что рейс Armenia Air company отменен, поскольку самолет отправлен на основательный досмотр. Она заверила, что с самолетом проблем нет, это были стандартные действия.

 


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