Отменены два рейса Тбилиси-Ереван
14:39, 29 Февраль, 2020
Тбилисский аэропорт отменил два рейса в Ереван, намеченные на 29 февраля.
Об этом Арменпресс стало известно с сайта аэропорта.
Полеты были запланированы на 18:50. Полеты должны были выполняться авиакомпанией GeorgianAirways и ArmeniaAircompany.
Председатель комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян сказала в беседе с Арменпресс, что рейс Armenia Air company отменен, поскольку самолет отправлен на основательный досмотр. Она заверила, что с самолетом проблем нет, это были стандартные действия.
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